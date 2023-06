Bayern Monaco, vicino l'acquisto di Walker dal Manchester City

MilanNews.it

Il Bayern Monaco, come riferito dalla redazione di Sky Sport Deutschland, sarebbe molto vicino a chiudere un colpo dal Manchester City appena laureatosi vincitore della Champions League, che ha portato a completare il Treble. I bavaresi, infatti, sono in pressing sul terzino destro, Kyle Walker. Si tratta di un affare a titolo definitivo, anche se al momento non c'è l'accordo definitivo tra le società. Ma tutte le parti in causa, si legge, sarebbero ottimiste in merito alla buona conclusione dell'affare. A svolgere un ruolo importante di convincimento l'allenatore Tuchel.