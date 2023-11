Bild - Nottinghan Forrest insoddisfatto di Origi: gli inglesi su Ducksch del Werder Brema

Il Nottinghan Forrest è insoddisfatto di Divock Origi, attaccante arrivato in estate in prestito dal Milan che finora ha giocato appena 58 minuti per un totale di cinque presenze complessive, nessuna di queste da titolare. Per questo, il club inglese avrebbe messo nel mirino per gennaio Marvin Ducksch, 29enne giocatore del Werder Brema. Lo riferisce la Bild.