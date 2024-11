Caso Zirkzee al Manchester United: solo 4 su 11 da titolare. E il mercato si avvicina

Joshua Zirkzee, ex obiettivo del Milan in estate oggi in forza allo United in Premier League. L'ex Bologna, ancora in panchina: il Manchester United sta affrontando il Leicester nell'undicesima giornata di Premier League, l'ultima partita prima dell'avvento di Ruben Amorin alla guida dei Red Devils, ma per l'ex Bologna non c'è spazio.

Tocca ancora ad Hojlund per scelta dell'allenatore ad interim Ruud Van Nistelrooy. Zirkzee è stato schierato titolare l'ultima volta il 29 settembre in campionato, nella scoppola interna rimediata contro il Tottenham, pur essendo sceso in campo dal primo minuto anche il 24 ottobre contro il Fenerbahce di Mourinho. In totale appena 4 su 11 da titolare per lui in Premier fino a qui, 7 su 18 considerando le coppe. Appena 33 minuti poi giocati negli ultimi 3 match, a conferma del fatto che il fantasista non sia considerato certo centrale nella sua nuova squadra. Il mercato di gennaio si avvicina, con i rumors su un suo addio anticipato che si fanno sempre più insistenti in Gran Bretagna.