Che guaio per De Ligt: rischia fino a 3 anni di carcere per aver speronato un auto

vedi letture

Possibili problemi giudiziari per Matthijs De Ligt, difensore centrale olandese attualmente in forza al Bayern Monaco con un passato alla Juventus. Secondo quanto riportato dai colleghi tedeschi della Bild, lo scorso 7 agosto l'ex giocatore della Juventus ha speronato con la sua Audi Q8 E-tron un'altra auto vicino al centro di allenamento del Bayern a Monaco di Baviera, senza fermarsi.

Il fatto potrebbe costare al centrale olandese fino a 3 anni di carcere, dal momento che un testimone l'avrebbe riconosciuto contattando immediatamente la polizia. L'auto speronata da De Ligt è stata portata via tramite traino, visto che non poteva più marciare in seguito all'incidente.

Le parole del ds Eberl

Questa situazione potrebbe cambiare le carte in tavola anche sul piano del mercato. Su De Ligt c'è da tempo Il Manchester United e, in merito a questa trattativa, il ds dei bavaresi Eberl ha dichiarato: "Commenterò questo (le ragioni del prossimo trasferimento al Man United, ndr) quando sarà il momento. Non è ancora così lontano. Matthijs ha giocato molto bene qui per due anni e per questo piace a molti tifosi. Tuttavia, bisogna pensare a come si decide e anche a come si sente il ragazzo. È ancora un giocatore del Bayern. E finché lo sarà, riceverà tutto il sostegno di cui ha bisogno da parte nostra"