Chelsea, situazione complicata: se la Nike risolve il contratto in fumo 640 milioni

MilanNews.it

© foto di phcimages.com/Image Sport

Il Daily Mail nella giornata odierna scrive in maniera chiara che il Chelsea potrebbe non finire la stagione. La situazione del club londinese, dopo il congelamento di tutti gli asset riconducibili a Roman Abramovich da parte del Regno Unito, è drammatica. La cessione è al momento in ghiaccio e il margine operativo dei gestori del club è ridotto al minimo. Tra le principali difficoltà nell'immediato, l'impossibilità di monetizzare dalla vendita dei biglietti o dal merchandising, che mettono in serio pericolo le casse societarie. Oltre a ciò anche alcuni sponsor si sono tirati indietro. Il più importante, la Nike, è in attesa di capire il da farsi. Un colpo potenzialmente devastante dato che il gigante dell'abbigliamento sportivo e il club di Stamford Bridge hanno sottoscritto nel 2016 un contratto di 15 anni da 900 milioni di sterline (oltre un miliardo di euro). Se venisse risolto oggi, il Chelsea dovrebbe rinunciare a 540 milioni di sterline, circa 640 milioni di euro.