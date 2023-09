Colombia, ucciso il presidente del Tigres al termine di una partita persa

Sono ore di lutto profondo in Colombia, nel mondo del calcio. Il presidente di una squadra di seconda divisione, Edgar Paez del Tigres, è stato ucciso a seguito di una partita persa dalla sua squadra, come comunicato dallo stesso club sudamericano. Il 63enne era da poco uscito dallo stadio Metropolitano de Techo a bordo della sua automobile e in compagnia della figlia, quando due uomini in moto lo hanno approcciato e poi gli hanno sparato.

Paez è morto sul colpo, la donna invece è stata risparmiata ed è uscita illesa. La polizia di Bogota ha aperto un procedimento per omicidio e indaga, ecco quanto ha comunicato invece la stessa società: "Il Tigres e lo sport colombiano sono distrutti dalla notizia. Il suo impegno per il club e lo sviluppo dello sport nella regione hanno lasciato un marchio indelebile su chiunque l'ha conosciuto".