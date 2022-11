CR7 svincolato dopo la causa con lo United? Il Chelsea ci pensa

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'avventura di Cristiano Ronaldo al Manchester United è al capolinea dopo le dichiarazioni al vetriolo dell'asso portoghese, al punto che il club inglese sta valutando di licenziarlo per giusta causa. Dovesse riuscirci, CR7 diventerebbe un free agent e a quel punto dovrebbe trovarsi una nuova dimora. Il Mirror scrive che il Chelsea sarebbe pronto a tuffarsi nuovamente sull'ex Juventus, per il quale l'interesse risale a tempo fa ed è stato ribadito in estate, se potesse prenderlo a parametro zero. Tuttavia - si legge - i Red Devils non vorrebbero rinforzare con Ronaldo una diretta concorrente e preferirebbero vederlo altrove, in un altro campionato.