Daily Mail - Milan, Siviglia e Valencia puntano a zero il difensore Schar

Milan, Siviglia e Valencia puntano il difensore Fabian Schar a parametro zero per la prossima estate. A scriverlo quest'oggi è il Daily Mail, secondo il quale i tre club avrebbero allacciato i contatti con l'entourage del nazionale svizzero in scadenza di contratto col Newcastle.

Il centrale classe '91 in questa stagione ha collezionato finora 14 presenze con la maglia dei Magpies.