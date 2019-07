Dal Portogallo, il Benfica nega contatti con il Milan per Gedson Fernandes

Il nome di Gedson Fernandes è stato accostato al Milan negli ultimi giorni, come possibile rinforzo per Marco Giampaolo. Dal Portogallo, tuttavia, arriva una brusca frenata a proposito dell'interesse dei rossoneri per il ventenne del Benfica. La società lusitana, secondo quanto riporta il giornale portoghese Record, avrebbe negato qualsiasi contatto con la società di via Aldo Rossi a proposito del centrocampista.