Dal Portogallo: Milan su Luís Maximiano per l'eventuale post Donnarumma

Con il futuro di Gianluigi Donnarumma ancora tutto da scrivere, il portiere rossonero ha il contratto in scadenza nel 2021, il Milan inizia a sondare alcuni profili per non farsi trovare impreparato qualora il numero 99 dovesse partire. Questa mattina dal Portogallo, precisamente da "O Jogo", arriva la voce di un interesse per Luís Maximiano, estremo difensore classe 1999 dello Sporting Lisbona. Il giovane portiere, cresciuto nel settore giovanile dello Sporting e da sempre considerato un gran talento, in questa stagione era partito come secondo dietro Ribeiro per poi conquistare una maglia da titolare a partire da dicembre. Il portoghese è però anche nel mirino dell'Inter, che lo valuta come vice Handanovic.