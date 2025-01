Dall'Inghilterra: c'è anche il Tottenham sulle tracce di Rashford

Oltre a Milan e Borussia Dortmund, ci sarebbe anche un top club inglese sulle tracce di Marcus Rashford, attaccante in uscita dal Manchester United dove sta trovando poco spazio dopo l'arrivo di Amorim in panchina: si tratta del Tottenham che è alla ricerca di rinforzi a gennaio per il suo reparto offensivo. Lo riferisce il Sun.

Oggi intanto Dwaine Maynard, fratello-agente di Rashford, ha avuto un primo incontro conoscitivo con la dirigenza del Milan. Il Diavolo ha mostrato interesse per il calciatore e Rashford ha ascoltato con interesse il progetto rossonero. Non si è andati troppo oltre: nell'incontro di oggi non sono stati approfonditi eventuali dettagli contrattuali. Nelle prossime ore Dwaine Maynard parlerà col fratello di questo primo colloquio coi rossoneri, poi valuterà anche le altre possibilità. Il Milan c'è, ma quello di oggi è stato solo un primo incontro conoscitivo.