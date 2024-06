Dall'Inghilterra: forte interesse dello United per Zirkzee

Secondo quanto riferisce il The Telegraph in Inghilterra, il Manchester United è fortemente interessato a Joshua Zirkzee, attaccante delo Bologna su cui c'è anche il Milan. Con la partenza di Antony Martial, una delle priorità dei Red Devils sul mercato è prendere un altro attaccante. L'olandese, che ha una clausola rescissoria di 40 milioni di euro, è uno dei nomi nella lista dei dirigenti inglesi.

Oltre a United e Milan, anche la Juventus sarebbe sulle sue tracce e resta da capire se anche l'Arsenal tornerà su Zirkzee dopo che Benjamin Sesko, primo obiettivo dei Gunners per l'attacco, ha deciso di rinnovare con il Lipsia. L'attaccante, che era già in vacanza, è stato convocato nelle scorse ore dal ct dell'Olanda per l'Europeo dopo l'infortunio di Brobbey.