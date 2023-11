Dall'Inghilterra: Guirassy favorevole ad un trasferimento in Premier. C'è il Tottenham

Una partenza col botto per Serhou Guirrassy. L'attaccante di proprietà dello Stoccarda sta mettendo in mostra tutte le sue qualità in area di rigore risultando più che decisivo con la maglia biancorossa. In questa prima parte di stagione, la punta ha realizzato già 15 reti fra campionato e coppa nazionale in nove partite giocate. Un bottino importante che, giocoforza, ha portato le attenzioni di diversi top club europei.

Fra le formazioni interessate ci sarebbe il Tottenham. Come riporta l'edizione odierna del Guardian, il giocatore avrebbe dato il proprio assenso per il trasferimento in Premier League fra le file della squadra di Postecoglou. Si tratterebbe di un affare visto che il prezzo della clausola sarebbe di 15 milioni di sterline.