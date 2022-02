Dall'Inghilterra: il Tottenham segue Botman e vorrebbe ingaggiarlo in estate

La stampa inglese, in particolare il Telegraph, lancia la notizia secondo la quale Sven Botman è tra i difensori seguiti dal Tottenham per cercare di rafforzare la linea difensiva quest'estate. Il difensore in forza al Lille, piace molto al Milan che già a gennaio ha provato a prenderlo, senza però riuscirci.

