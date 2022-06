Dalla Francia - PSG, Neymar vuole chiarezza sul suo futuro

MilanNews.it

© foto di Federico Titone

Stando a quanto riportato da Loic Tanzi di RMC Sport, Neymar non è sicuro di rimanere al PSG dopo i recenti commenti del presidente Nasser Al-Khelaïfi: il brasiliano non ha gradito e ora, sia lui che il club, stanno pensando ad un possibile addio.

Il numero uno dei parigini aveva detto a Le Parisien: "Una possibile partenza di Neymar quest'estate? Quello che posso dire è che ci aspettiamo che tutti i giocatori facciano molto di più rispetto alla scorsa stagione. Molto di più! Devono essere tutti al 100%. Per la prossima stagione, l'obiettivo è chiaro: lavorare ogni giorno al 200%. Diamo tutto quello che abbiamo per questa maglia, diamo il massimo e vedremo il risultato. Dobbiamo tornare ad essere umili. Dobbiamo cambiare per evitare infortuni, squalifiche e falli che stravolgono una partita". Un discorso che evidentemente non è piaciuto a Neymar e al suo entourage, che si sono sentiti presi di mira.

Al momento lo stipendio elevato del numero 10 e l'alto costo per il suo cartellino non hanno scaldato particolarmente il mercato, soprattutto visto che a partire dal primo luglio si attiverà un rinnovo automatico nel suo contratto fino al 2027.