Dalla Francia - Squadre di Premier League e Bundesliga su David

Secondo L'Équipe, Jonathan David del Lille sta attirando l'interesse di club della Premier League e della Bundesliga in vista di un potenziale trasferimento durante il calciomercato estivo. L'attaccante canadese vuole lasciare il Lille e si sente pronto per il prossimo step della sua carriera.

In particolare, l'interesse dei club della Premier League è qualcosa che interessa particolarmente il canadese. La Premier League e la Bundesliga non sono le uniche squadre interessate a ingaggiare David. Nessuna informazione sul Milan, che evidentemente è concentrato su altri obiettivi sull'attacco con Zirkzee in pole.