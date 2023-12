Dalla Germania: ecco le clausole rescissorie di Guirassy per gennaio e per l'estate

Stando a quanto riferisce Florian Plettenberg, giornalista tedesco di Sky DE, su X, per lo Stoccarda le prossime saranno finestre di mercato molto calde perchè diversi club hanno messo gli occhi sui suoi gioielli. Tra questi c'è sicuramente Serhou Guirassy, 27enne attaccante che ha già segnato 19 gol in stagione. Il guineano è finito nel mirino di tantissimi club tra cui anche il Milan che vorrebbe portarlo a Milanello già a gennaio.

Nel contratto di Guirassy con lo Stoccarda, è presente una clausola rescissoria per la finestra di mercato invernale e una per la finestra di mercato estivo. Eccole nel dettaglio:

MERCATO INVERNALE: meno di 20 milioni di euro.

MERCATO ESTIVO: circa 20 milioni di euro.

Challenging transfer windows for @VfB ahead! The bosses, including Sports Director Wohlgemuth, are already fully engaged in the planning.



️ Release clauses:



➡️ Guirassy in winter: Less than €20m

➡️ Guirassy in summer: Around €20m

➡️ Ito in summer: Around €30m

