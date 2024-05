Dalla Germania, sarà Kompany il nuovo tecnico del Bayern Monaco

Sarà Vincent Kompany, con ogni probabilità, a prendere il posto di Thomas Tuchel sulla panchina del Bayern Monaco. Come riporta Sky Sport DE, sono iniziate ufficialmente le trattative tra il club tedesco e il Burnley per liberare l'ex difensore belga, che ha un contratto fino al 2028 con gli inglesi. Kompany, quindi, potrebbe arrivare in Germania solo dietro il pagamento di una consistente clausola.

Trentotto anni, allena il Burnley dall'estate del 2022: ha conquistato una promozione in Premier League ma è subito retrocesso, arrivando penultimo nella Premier League 2023/24. La scelta del Bayern sarebbe caduta su di lui anche per ragioni linguistiche: da belga ed ex calciatore dell'Amburgo conosce bene il tedesco. Dopo i tanti rifiuti incassati, a sorpresa, i bavaresi sono pronti a ripartire da Kompany.