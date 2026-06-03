Florentino Perez, obiettivo tornare grandi: dopo Mourinho e Dumfries preso anche Konate

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Florentino Perez, presidente del Real Madrid che verrà rieletto domenica 7 giugno, ha già chiuso tre operazioni in entrata: Jose Mourinho per la panchina, Denzel Dumfries dall’Inter e Ibou Konatè dal Liverpool.

Florentino Perez non sembra volersi fermare. Dopo l'annata negativa che ha visto i Blancos terminare la stagione con zero titoli vinti, fatto strano per la squadra della capitale, il presidente del Real ha messo a segno tre colpi nel giro di due settimane per far tornare la sua squadra competitiva e per far tornare l'entusiasmo nei suoi confronti da parte dei tifosi, visto che il 7 giugno verrà rieletto presidente del club.

Come confermato da Fabrizio Romano, Josè Mourinho sarà l'allenatore delle Merengues per il prossimo anno. Un ritorno a casa dunque per il portoghese che, nel giro di 48 ore, ha potuto guardare da lontano l'arrivo ufficioso ma non ancora ufficiale di Denzel Dumfries, che ha già svolto le visite mediche e che firmerà un quadriennale, e di Ibou Konatè dal Liverpool.