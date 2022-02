Dalla Spagna: Barcellona su Isak se dovesse saltare Haaland

Erling Braut Haaland è il principale obiettivo per l'attacco del Barcellona. La concorrenza per il norvegese del Borussia Dortmund è grande e per questo motivo - come riporta Sport - il club blaugrana ha pronto un piano B. Se non dovesse arrivare Haaland infatti, il Barça dividerebbe l'investimento in un attaccante e un difensore: i due nomi sono quelli di Alexander Isak della Real Sociedad e Jules Koundé del Siviglia.