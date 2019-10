Dalla Spagna: Rakitic si è deprezzato. Juve, Inter e Milan ci pensano

Quanto vale e dove può finire Ivan Rakitic? Se lo chiede il quotidiano catalano Sport nella sua versione web, spiegando come la valutazione del croato sia fortemente diminuita in queste prime settimane della nuova stagione. Lo scorso anno Rakitic era un intoccabile dell'undici del Barcellona, mentre quest'anno ha giocato solo 187 minuti. Fatto che che ha portato il suo valore a circa 35 milioni di euro, dopo i 70 chiesti nell'ottobre del 2018 dai blaugrana. E il trend, per la fonte, è in discesa.

Dove può andare Rakitic - Già in inverno il croato potrebbe forzare per la cessione, se la situazione non dovesse cambiare. E le sirene italiane tornerebbero a suonare, in quel caso. In Serie A, si legge, Rakitic piace a Juventus, Milan e Inter, mentre all'estero sono Manchester United e Tottenham le squadre maggiormente interessate.