Dalla Turchia: il Fenerbahce pronto a riprovarci per Krunic

Dopo averlo seguito a lungo in estate, il Fenerbahce è pronto a fare un nuovo tentativo per strappare Rade Krunic al Milan. Lo riferisce in Turchia il portale locale Sporx, che spiega che i turchi vorrebbero sfruttare lo stallo che c'è tra il bosniaco e il Diavolo per il rinnovo del contratto che scade nel 2025.