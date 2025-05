De Zerbi: "Finale Psg-Inter? Io guarderò un film su Netflix"

(ANSA) - MARSIGLIA, 16 MAG - L'allenatore del Marsiglia ed ex giovane talento del Milan, Roberto De Zerbi, tiferà per il Paris Saint-Germain o per l'Inter nella finale di Champions League del 31 maggio? Nessuna delle due, ha risposto il tecnico italiano. "Niente. Guarderò un film su Netflix", ha assicurato De Zerbi in conferenza stampa, rispondendo a una domanda sull'imminente finale.

Nato a Brescia, De Zerbi ha concluso la sua carriera da giocatore nel Milan, senza però mai indossarne la maglia in prima squadra. E' arrivato a Marsiglia all'inizio della stagione in corso, nel club storico rivale dei parigini in Ligue 1 e con l'OM si é qualificato alla prossima Champions. (ANSA).