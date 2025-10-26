È del Real il primo clasico della stagione: battuto il Barcellona 2-1

Ha vinto il Real Madrid il primo Clasico della stagione dopo che l'anno scorso i balugrana avevano fatto bottino pieno contro i Blancos vincendo tutti e 4 i conforonti contro i rivali, inclusa la finale di Supercoppa di Spagna per 5 a 2. Apre le danze il solito Mbappe dopo un gol annullato per un fuorigioco millimetrico e che resta comunque molto dubbio. Pareggia momentaneamente al 38' la squadra di Flick, oggi in tribuna perchè squalificato, con Fermin Lopez, parità che però resiste solo per 5 minuti perchè Bellingam, al 43' riporta la squadra di Xabi Alonso in vantaggio, che resisterà fino alla fine. Nel secondo tempo si iscrive al tabellino ancora Mbappè, questa volta in negativo, perchè al 52' va dal dischetto ma si fa parare il rigore da Szczesny.

Rivalità e nervosismo - Una partita giocata a dei ritmi altissimi, tesa, vivace e molto molto nervosa fino al 102'. I pregressi dell'anno scorso non sono stati dimenticati da Mbappè & co. e nel campo questa voglia di rivalsa si è vista tutta. Ulteriore benzina sul fuoco l'aveva versata il giovane Yamal con delle storie polemiche sui social nelle quali dava dei ladri ai Blancos, Yamal che però oggi è rimasto nell'ombra e ha perso clamorosamente il confronto personale contro il 9 del Real. Nel finale esce un nervosissimo Vinicius Jr che non accetta per niente il cambio tanto che all'uscita dal campo va diretto nello spogliatoio mentre grida vistosamente chiedendo il perchè della sostituzione, salvo poi ritornare seduto in panchina richiamato dallo staff. Nel finale però il nervosismo del brasiliano non si placa e infatti, proprio lui fa partire una "rissa" tra le due panchine e i giocatori in campo, momento sedato dopo qualche minuto con l'aiuto della policia nacional. Al fischio finale altro accenno di tensione che però viene subito interrotto dalla voglia dei giocatori del Real di festeggiare in mezzo al campo la vittoria contro i rivali di una vita.

Real Madrid - Barcellona 2-1 22' Mbappè 38' Fermin Lopez 43' Bellingham 52' rig. sbagliato Mbappè 90+10 esp. Pedri

1. Real Madrid 27 pt.

2. Barcellona 22 pt.

3. Villareal 20 pt.

4. Espanyol 18 pt.