Eredivisie, scontri prima di Feyenoord-Ajax: alcune persone in stato di fermo

La decisione di far disputare la sfida tra Feyenoord e Ajax - vinta dai Lancieri per due reti a zero - non è bastata ad evitare gli scontri all'esterno de De Kuip. La polizia di Rotterdam è stata costretta a disperdere diverse dozzine di facinorosi con cannoni ad acqua. Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa ANP, il pullman dell'Ajax sarebbe stato colpito da diversi petardi scagliati dai tifosi avversari, che avrebbero riservato il medesimo trattamento alle forze dell'ordine. Una "manciata di persone", si apprende, sono già in stato di fermo.