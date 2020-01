Secondo quanto rivela l'Express, dopo l'inofrtunio di Marcus Rashford, il Manchester United sarebbe al ricerca di un attaccante e per questo si sarebbe iscritto alla corsa per Krzysztof Piatek: i Red Devils stanno valutando di prendere in prestito l'attaccante polacco del Milan, che piace anche a Tottenham, Aston Villa, Newcastle e Fiorentina.