Fu a un passo dal Milan, ora potrebbe giocare nel City: è Robinson l'erede di Cancelo?

Dopo la partenza di Joao Cancelo, il Manchester City proverà a ingaggiare un terzino sinistro? Per la stampa inglese la risposta è sì e c'è anche il nome del preferito di Pep Guardiola. si tratta di Antonee Robinson, terzino americano del Fulham che in passato fu vicinissimo al Milan (l'affare sfumò perché il giocatore non superò le visite mediche).