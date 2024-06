Gallardo lascia l'Al-Ittihad: gli spettano 30 milioni di euro

L'avventura di Marcelo Gallardo all'Al-Ittihad è prossima a giungere al termine. Stando infatti a quanto riportato dal portale spangolo AS, l'importante società saudita avrebbe deciso di separarsi dall'allenatore argentino dopo che quest'ultimo ha difatti deluso ogni sorta di aspettativa dal suo arrivo, fallendo non solo nel Mondiale per Club ma anche in campionato, con l'Al-Ittihad che ha addirittura chiuso quinto in classifica a 42 punti dall'Al-Hilal campione.

Secondo quanto raccolto dal medium spagnolo, l'addio di Gallardo non sarà facile: l'ex River Plate ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. E in questo senso l'argentino vuole essere pagato, per questo si vocifera di una cifra di 'licenziamento' pari a 30 milioni di euro. Cifra che, assicura AS, Gallardo riceverà.