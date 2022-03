Governo UK: "Abramovich non potrà beneficiare dei proventi della vendita del Chelsea"

Fonte: tuttomercatoweb.com

Chris Philp, Sottosegretario per la tecnologia e l'economia digitale del Regno Unito, si è espresso sulla questione Chelsea, con i beni del proprietario Roman Abramovich congelati e col club finito in un vero e proprio limbo. Dopo le sanzioni inflitte ieri, Philp si è così espresso sulla possibilità di cessione del club. Ecco le sue parole riportate dal Sun: "Dato che le condizioni della licenza sono state scritte oggi, la vendita non sarebbe consentita. Se emergesse un acquirente ci sarà un'apertura allo stesso acquirente o al club di rivolgersi al Governo chiedendo che le condizioni della licenza possano essere modificate affinché la vendita possa avvenire. Per essere chiari, nessuna proposta il cui ricavato finirà in un conto corrente appartenente a Roman Abramovich sarà accettata. Non potrà beneficiare dei proventi di alcuna vendita".