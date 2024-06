Guirassy-Dortmund, la prossima settimana è quella decisiva

vedi letture

Aggiornamenti sul fronte Serhour Guirassy che arrivano dalla Bild: sul maliano c'è forte il Borussia Dortmund pronto a chiudere a breve l'affare, pagando la clausola rescissoria di 17.5 milioni di euro. Una decisione da parte del giocatore sarà presa nei prossimi giorni, manca ancora l'accordo con i gialloneri.

Secondo il media tedesco il Milan è ancora tra i club in corsa per il giocatore, assieme a Chelsea e Arsenal. 28 anni, Guirassy in questa stagione è stato il grande protagonista della clamorosa qualificazione in Champions League dello Stoccarda: per lui 30 reti in altrettante partite.