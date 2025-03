I tifosi dell'Atletico non si danno pace e scrivono alla Uefa: "Un furto sempre più evidente"

Nonostante un buon avvio e un gol iniziale di Conor Gallagher, l'Atletico Madrid ha concluso la serata in modo deludente, venendo eliminato a causa di una controversa serie di rigori. Il tiro di Julian Alvarez è stato annullato per un presunto doppio tocco, portando l'arbitro a prendere una decisione che ha suscitato polemiche. Mentre il Real Madrid ritiene che la scelta sia corretta, l'Unione Internazionale delle Peñas dell'Atlético si è scagliata contro questa valutazione.

In un post su X, l'associazione di tifosi rojiblancos ha chiesto chiarezza sulla situazione, definendo la decisione "controversa". "Col passare del tempo - si legge in una nota pubblicata sui social - il furto diventa sempre più evidente. È fondamentale mettere in discussione la partita per far emergere la verità. Se la UEFA dispone di filmati che confermano quanto affermato dal VAR, è necessario mostrarli".

E poi ancora: "In caso contrario, potremmo considerare azioni legali contro gli arbitri e la UEFA", hanno affermato i sostenitori dell'Atletico Madrid. Questa posizione evidenzia la crescente frustrazione dei tifosi, che parlano di un vero e proprio "furto".

