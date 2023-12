Il Manchester United accelera per Guirassy: avviati i contatti con gli agenti

Con 15 gol in 10 partite Serhou Guirassy è senza dubbio uno degli attaccanti più seguiti del panorama europeo. Soprattutto in proiezione mercato di gennaio. Il franco-guineano dello Stoccarda, infatti, ha già attirato su di se le attenzioni di numerosi top club, fra i quali il Milan allenato da Stefano Pioli.

Come riporta il The Guardian, però, il club più vicino al 27enne attaccante sarebbe il Manchester United. I contatti fra i dirigenti dei Red Devils e l'entourage del calciatore sono già stati avviati, con l'obiettivo dichiarato di portare a termine il trasferimento sulla base della clausola rescissoria presente nel contratto fra Guirassy e la società tedesca per una cifra vicina ai 20 milioni di euro.

Guirassy (27) nel corso della stagione ha messo a referto 11 presenze, 16 gol e due assist fra campionato e Coppa di Germania.