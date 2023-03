Il Real Madrid non molla la pista Mbappe, il francese può arrivare nel 2024 a parametro zero

MilanNews.it

Prosegue la corsa del Real Madrid a Kylian Mbappe. L’attaccante del Paris Saint-Germain è uno degli obiettivi per il reparto offensivo delle Merengues. Secondo quanto ripota l’edizione odierna di As, la formazione della capitale potrebbe ingaggiarlo a parametro zero una volta che il suo contratto con i parigini è terminato.