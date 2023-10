Incredibile Yamal: il Barcellona lo blinda per un miliardo di euro

Il Barcellona rinnova e "blinda" Così il talento classe 07' Lamine Yamal. L'esterno offensivo ha firmato un triennale con i blaugrana, con imposto un dettaglio monstre da parte della società: un miliardo di euro come clausola rescissoria. Una sicurezza in più per il Barcellona, non nuovo a questi tipi di contratti con i propri calciatori in questi ultimi anni.