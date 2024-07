Inghilterra, anche Re Carlo III esulta per la finale raggiunta

vedi letture

(ANSA) - LONDRA, 11 LUG - L'Inghilterra festeggia la finale conquistata agli europei di calcio - la prima in una grande manifestazione su suolo straniero da parte degli inventori del gioco, come sottolineano i media britannici - e alla celebrazione si unisce anche il 75enne re Carlo III in persona. Il sovrano ha inviato stamattina un messaggio a Harry Kane e compagni in cui esprime - come riporta Buckingham Palace - "le più calorose congratulazioni" ai giocatori, allo staff tecnico guidato da Gareth Southgate e alla Federcalcio inglese (Fa) presieduta ad honorem dal suo stesso figlio primogenito, l'erede al trono William. Nel contempo Carlo, senza troppa scaramanzia, rivolge alla nazionale dei Tre Leoni i suoi "migliori auguri" per la finale di domenica in terra tedesca con la Spagna; non senza implorare fra il serio e il faceto i 'bianchi' a "risparmiare" questa volta ai tifosi ogni "dramma" (inteso come batticuore). Il principe William, esibitosi in occasione di altre partite di Euro 2024 in esultanze non troppo regali allo stadio (se non altro per il suo ruolo di futuro re anche degli scozzesi, dei gallesi o dei nordirlandesi), ieri si è invece limitato a un messaggio via social dopo il gol della vittoria nella semifinale con l'Olanda del sostituto Ollie Watkins con queste parole: "Che bellezza, Ollie! Congratulazioni Inghilterra! Finalisti di #EURO2024,".

Da notare infine pure la celebrazione a braccia alzate del neo primo ministro laburista britannico Keir Starmer, tifoso accanito dell'Arsenal, il quale ha trovato tempo per assistere a uno spezzone della semifinale in tv a margine del vertice Nato di Washington e dei suoi bilaterali di ieri con il presidente americano Joe Biden e quello ucraino Volodymyr Zelensky. "E' tutto merito del primo ministro", gli ha poi detto scherzando Biden, commentando più tardi al suo fianco il risultato con i giornalisti dopo il loro faccia a faccia alla Casa Bianca. (ANSA).