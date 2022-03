Kessie in orbita Barça, Maldini non smentisce. Per L'Esportiu sarà il Keita di Xavi

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Franck Kessie in orbita Barcellona. Ieri, Paolo Maldini ha confermato che non c’è accordo fra il Milan e il centrocampista ivoriano per il rinnovo del contratto, in scadenza a fine stagione. Così, dalla Spagna rimbalzano nuove indiscrezioni sul corteggiamento dei blaugrana, i quali sarebbero a uno stadio particolarmente avanzato delle trattative per il colpo a parametro zero.

Il Keita di Xavi? Secondo L’Esportiu, quotidiano sportivo catalano, la direzione sportiva del club sarebbe molto convinta di affondare su Kessie. A spingere in questo senso, la possibilità di portare a casa un rinforzo gratis, anche se con uno stipendio di un certo peso. Secondo questa fonte, però, nelle idee del Barça il contratto da far firmare all’ex Atalanta prevederebbe una corposa parte di bonus, molto legata ai risultati, per arrivare attorno a quei 6 milioni stagionali di cui si è già parlato nelle scorse settimane: una strategia già inaugurata con altri innesti, per tenere a bada le finanze. La convinzione tecnica, invece, nascerebbe da un paragone illustre: se Guardiola aveva Seydou Keita, centrocampista considerato fondamentale per quel Barcellona, quello è il ruolo che Kessie può avere per Xavi, considerato il degno erede di Pep al Camp Nou.