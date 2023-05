Kulusevski e il futuro: "Devo ancora parlare con il Tottenham. Devo capire i loro pensieri"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il futuro di Dejan Kulusevski dovrebbe essere ancora al Tottenham, nonostante non sia scattato l'obbligo di riscatto dalla Juventus a causa della mancata qualificazione alla prossima Champions League degli Spurs. Lo svedese, ai microfoni del London Evening Standard ha affermato: "Devo parlare con il club, onestamente non abbiamo avuto il tempo di farlo perché gli ultimi mesi sono stati molto difficili. Abbiamo solo cercato di fare del nostro meglio e ottenere più vittorie possibili, quindi parlerò con il club e vedremo qual è il piano da parte loro e da parte mia.

Certo che amo il club, ma ci devo parlare e vedere quali sono i loro pensieri e come si prospetta il mio futuro. Quella di quest'anno è stata una stagione deludente ma senza rimpianti, so di aver dato il massimo. Ho avuto un mese in cui ho faticato, ma è normale".

Parole poi an che su come può migliorare: "Quando le cose non vanno devi cambiare il prima possibile, puoi giocare male due o tre partite, ma non un mese intero. Devo migliorare sotto questo punto di vista, per fare ancora meglio in futuro. Questo è quello che fa Kane, non importa come va per la squadra, lui segna sempre".