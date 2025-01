LaLiga esclude Olmo e Victor dalla rosa del Barça: il 3 gennaio si pronuncia la federazione

Un inizio di anno, questo 2025, che non si sta mostrando affatto facile per un Barcellona sempre in crisi finanziaria, che per il prosieguo della stagione sportiva in corso rischia di non poter avere a disposizione Dani Olmo, e con lui anche Pau Victor, nonostante gli escamotage tentati dal club catalano nei giorni scorsi.

Ripercorriamo quella che è stata la vicenda. Come ricorda l'edizione on line del quotidiano Marca, i blaugrana, per poter iscrivere in rosa i due calciatori, avevano raggiunto degli accordi per la vendita dei palchi Vip del 'Camp Nou' a un fondo del Qatar, operazione che avrebbe fruttato una cifra intorno ai 120milioni, ma LaLiga, preso atto della decisione del tribunale in merito al mancato rispetto del fair play finanziario, non ha dato comunque l'approvazione per il tutto visto che non dispone delle garanzie necessarie atte al pagamento dei contratti.

Questo il comunicato:

"LALIGA fa sapere che, alla data del 31 dicembre, il F Barcellona non ha presentato alternative che, rispettando la normativa di controllo economico della LALIGA, gli consentano di tesserare giocatori a partire dal prossimo 2 di gennaio".

Il club sarà quindi costretto ad attendere ora una risposta della Federazione Spagnola, chiamata a pronunciarsi sul tema in tempi record - probabilmente il 3 gennaio -, ma per il momento sia Dani Olmo che Pau Victor risultano esclusi dalla rosa dei catalani. Con annesso grosso danno di immagine per il club.