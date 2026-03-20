Shock per Noa Lang: ha rischiato l'amputazione del dito. L'esito dell'operazione

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(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Operazione d'urgenza a Liverpool per Noa Lang protagonista di un infortunio choc nel ritorno degli ottavi di Champions League. L'attaccante del Galatasary si è tranciato il pollice destro e ha rischiato l'amputazione del dito a seguito di una caduta al 36' della ripresa in cui ha urtato un cartellone pubblicitario: portato via in barella sanguinante, il giocatore, come ha riferito il club turco "ha subito un grave taglio ed è previsto un intervento chirurgico a cui parteciperà il nostro staff medico a Liverpool". Secondi i media di Istanbul il 26enne olandese ex Napoli è stato già operato e l'intervento ha evitato l'amputazione: il Galatasary, sempre secondo quanto scrivono i giornali locali presenterà denuncia sull'accaduto e anche l'Uefa dovrebbe aprire una indagine per verificare se i cartelloni pubblicitari erano posizionati a norma.

Trasferta sfortunata per la squadra turca che, eliminata dopo il 4-0 subito ad Anfield, perde anche Victor Osimhen: il nigeriano, anche lui ex Napoli, si è fratturato il braccio destro ed è stato ingessato. Lo staff medico valuterà nei prossimi giorni per un eventuale intervento. (ANSA).