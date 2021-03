Le aperture in Inghilterra - Pogba 'eroe di San Siro', Milan ko

Sulle prime pagine inglesi di oggi, venerdì 19 marzo 2021, si parla principalmente del tonfo del Tottenham in casa della Dinamo Zagabria per 3-0 con un José Mourinho furioso con i suoi ma che si è recato nello spogliatoio degli avversari per applaudirli. Spazio naturalmente anche al passaggio del turno dello United contro il Milan con Pogba che manda ai quarti gli inglesi.

Queste tutte le aperture odierne in Inghilterra:

Star sport: "Poggy fashion"

Daily Express: "Pog is hero of San Siro"

Metro Sport: "Trent axed"

Mirror Sport: "San heroes...and zeroes"