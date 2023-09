Leicester, vicino l'arrivo di un nuovo attaccante: Cannon dell'Everton è ad un passo

Secondo SkySports, il Leicester è vicino a chiudere l'arrivo dall'Everton di Tom Cannon, attaccante dell'Inghilterra Under 21 che dovrebbe trasferirsi a titolo definitivo per una cifra intorno ai 7 milioni di sterline. Chiusa questa operazione, il club inglese potrebbe dare il via libera definitivo per Patson Daka, obiettivo del Milan per l'attacco.