Ligue 1 - Scontri sugli spalti, sospesa la partita fra Montpellier e Saint-Etienne

In Ligue 1, la partita tra Montpellier e Saint-Etienne non è stata completata a causa di incidenti avvenuti allo stadio al minuto 60, quando il Saint-Etienne era in vantaggio per 2-0. Lo Strasburgo continua a sognare l'Europa dopo la vittoria per 2-1 contro il Tolosa, mentre il Reims interrompe la serie di sei sconfitte consecutive in Ligue 1 dopo un pareggio per 0-0 a Brest. Di seguito il programma completo di giornata e la classifica aggiornata.

Il risultato

Lione - Le Havre 4-2

Lacazette 22' (rigore); Touré 31' (rigore), Casimir 45'+1; Fofana 78', Mikautadze 82', Almada 90'+6

Ligue 1, il programma del 26° turno

Venerdì 14 marzo

Nizza - Auxerre 1-1

Sabato 15 marzo

Nantes - Lilla 1-0

Angers - Monaco 0-2

Lens - Rennes 1-0

Domenica 16 marzo

Brest - Reims 0-0

Montpellier - St. Etienne Sospesa

Strasburgo - Tolosa 2-1

Ore 20.45 PSG - Marsiglia

La classifica aggiornata

PSG 65 punti

Olympique Marsiglia 49

Nizza 47*

Monaco 47*

Olympique Lione 45*

Lilla 44*

Strasburgo 43*

Lens 39*

Brest 37*

Tolosa 34*

Auxerre 32*

Rennes 29*

Angers 27

Nantes 27*

Reims 23*

Le Havre 21*

Saint-Etienne 20

Montpellier 15

*una partita in più