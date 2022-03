Ligue1, il responsabile degli arbitri ammette l'errore dopo goal annullato a Paquetà

Fonte: tuttomercatoweb.com

In Francia sta facendo molto discutere la rete annullata a Lucas Paquetà nella sfida tra Lione e Lilla disputata ieri sera. Pascal Garibian, responsabile degli arbitri, ha accettato di commentare quanto accaduto, riconoscendo l'errore ai microfoni de L'Equipe: "Sarò molto chiaro. Con i miei colleghi della direzione tecnica abbiamo analizzato le immagini e la gestione della video assistenza su questa azione. È considerato un errore che l'arbitro non abbia rivisto l'episodio da tutte le angolazioni. Le immagini mostrano che la decisione iniziale di concedere il gol era corretta. Mister Turpin era ben piazzato, in diagonale e aveva giudicato bene convalidando il gol. Ma dal VAR l'immagine non è stata rivista da tutte le angolazioni. In ogni caso, il video non dimostrava che ci fosse stato un errore evidente, quindi la decisione doveva essere confermata".