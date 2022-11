Liverpool, il presidente apre alla cessione: "Stiamo valutando, ma non c'è urgenza"

MilanNews.it

Il presidente del Liverpool e di Fenway Sports Group, intervistato dal Boston Globe, ha parlato per la prima volta pubblicamente della possibile vendita del club: “Stiamo valutando la cessione del club, ma non c’è urgenza, nessun lasso di tempo per noi, e per quanto mi riguarda, è tutto come al solito. Un risultato di questa situazione potrebbe essere la nostra continua amministrazione per un bel po’ di tempo”.

Sam Kennedy, partner del FSG, ha aggiunto: “C’è stato molto interesse da parte di numerosi potenziali partner che stanno valutando l’investimento nel club”.

A riportarlo è Calcio&Finanza.