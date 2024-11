Liverpool, Salah: "Ancora nessuna proposta di rinnovo, sono più fuori che dentro..."

Il contratto di Mohamed Salah con il Liverpool si avvicina alla scadenza, terminerà il prossimo 30 giugno, e la storia tra l'attaccante egiziano e i Reds, che ha offerto capitoli contornati dall'aura di leggenda, potrebbe non finire con il massimo della serenità.

A farlo capire è stato lo stesso Salah, che ha parlato in queste ore della sua situazione contrattuale. Riporta il Liverpool Echo: "Beh, siamo quasi a dicembre e non ho ancora ricevuto nessuna proposta di rinnovo. Quindi probabilmente sono più fuori che dentro... Sono qui da molti anni e non esiste un club come questo, ma la questione non è tutta nelle mie mani. Come dicevo, ormai è quasi dicembre e non ho ancora saputo nulla sul mio futuro. Amo i tifosi e loro amano me, ma non decidiamo noi. Ora aspettiamo e vediamo: certo, è deludente non aver avuto ancora neanche una proposta".

Prosegue e conclude quindi Salah: "Non vedo così vicino il giorno del mio ritiro dal calcio, penso a giocare. In questa stagione puntiamo alla vittoria della Premier e, si spera, della Champions. Ad ora sono deluso, ma vedremo: rimango uno professionale, tutti possono vedere la mia etica del lavoro. Voglio continuare ai massimi livelli più a lungo che posso, darò il meglio perché sono fatto così. E poi vedremo dopo cosa succederà". Quindi gli viene chiesto se sia disposto ad ascoltare sirene dalla ricchissima Arabia Saudita: "Non voglio parlarne, ora sono concentrato solo sulla squadra".