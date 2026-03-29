Lucescu, malore durante la riunione tecnica: il ct della Romania ricoverato in ospedale

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Paura per Mircea Lucescu. L'ex allenatore di Brescia, Inter e Shakhtar Donetsk, ora ct della Romania a 80 anni, è stato ricoverato due giorni prima della sua ultima partita, un'amichevole, contro la Slovacchia. Lucescu, che pochi giorni fa aveva regolarmente guidato la Romania a Istanbul perdendo 1-0 il playoff contro la Turchia di Montella e dicendo addio al sogno mondiale si è sentito male davanti ai giocatori, durante la riunione tecnica. I medici dell’ambulanza sono riusciti a stabilizzare le sue condizioni: i battiti del polso sono tornati regolari durante il trasporto in ambulanza e ora si trova appunto in ospedale.

Lucescu - tecnico giramondo che ha, tra l'altro, allenato anche in Italia, tra Pisa e Inter - da mesi lotta contro una malattia di cui non ha voluto rivelare la natura. Negli ultimi mesi è stato ricoverato tre volte in ospedale; nonostante tutto è tornato in panchina per guidare la Romania nella sfida contro la Turchia che metteva in palio la finale dei play-off Mondiali. La Romania è stata però sconfitta 1-0, mancando così la possibilità di restare in corsa per la qualificazione.