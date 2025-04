Man United, che guaio: infortunio per Zirkzee, rischia di saltare il resto della stagione

Joshua Zirkzee resterà fuori per diverse settimane a causa di un infortunio al bicipite femorale che potrebbe escluderlo per il resto della stagione. L'attaccante olandese di 23 anni è uscito zoppicando nel secondo tempo della sconfitta di domenica del suo Manchester United contro il Newcastle e si sta sottoponendo a degli esami per determinare l’entità del problema.

Cosa filtra dal Manchester United

L’allenatore Ruben Amorim chiarirà la questione nella giornata di domani, in occasione della conferenza stampa della vigilia del match di Europa League contro il Lione a Old Trafford. Tuttavia, stando a quanto rivelato da BBC Sport, ci sono dei dubbi sul fatto che Zirkzee possa tornare in campo prima della fine della stagione, vista la gravità dell'infortunio.

Una brutta botta per Amorim e i Red Devils in vista del ritorno dei quarti di finale di Europa League contro il Lione, con il punteggio ancora in equilibrio sul 2-2 e il pass della semifinale ancora da conquistare. L'olandese ha segnato 7 gol con lo United da quando è arrivato dal Bologna in estate e oltre al Lione rischia di saltare le restanti sei partite di Premier League, con l'ultima in programma il 25 maggio. Senza dimenticare la finale di Europa League, a Bilbao (Spagna), il 21 maggio se lo United dovesse raggiungerla.