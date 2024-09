Man United, Old Trafford verrà demolito? C'è un piano da 2 miliardi per il nuovo stadio

L'indiscrezione lanciata questa mattina dal Daily Mail non può passare inosservata: il Manchester United infatti sarebbe pronto ad abbandonare Old Trafford nel caso in cui si procedesse effettivamente alla costruzione del nuovo super-stadio da 2 miliardi di sterline. Così The Theatre of Dreams verrebbe raso al suolo dopo 114 anni di storia per far spazio ad un nuovo impianto da 100.000 posti.

Avanti con il nuovo stadio

Già quest'estate la società aveva rivelato l'idea di ridurre l'attuale stadio a 30.000 posti per preservare la storia del club e fornire una sede per le squadre femminili e le Academy. Ma stando alle informazioni raccolte dal tabloid inglese, i vertici dei Red Devils si sono resi conto che il progetto sia infattibile e dai costi spropositati. Tuttavia, in caso di abbattimento di Old Trafford, è già stato istituito un gruppo di studio che possa preservare gli elementi storici (dall'orologio di Monaco al tunnel commemorativo del disastro aereo del 1958, oltre alle statute di leggende della storia dello United).

C'è sempre il piano B

Dunque, giunti alla conclusione di edificare un impianto ad hoc per il femminile ma da 15.000 posti, per aumentare l'interesse del movimento in rosa, ne consegue il perseguimento dell'idea iniziale di Sir Jim Ratcliffe per un nuovo stadio. Volendo prendere una decisione definitiva entro la fine dell'anno, i lavori di costruzione dell'impianto dei Red Devils potrebbero essere completati intorno al 2030. Altrimenti resta ancora sul tavolo l'opzione di riqualificazione di Old Trafford, dal costo dimezzato. I due fattori chiave saranno le finanze e il parere dei tifosi. Di certo lo United eviterà come la peste l'incremento di debiti a proprio carico per il nuovo stadio e l'unica chance per il comproprietario del club sarà di assicurarsi finanziamenti privati.