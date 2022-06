Manchester City, per Sterling servono 55 milioni: attesa l'offerta del Chelsea

MilanNews.it

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stando a quanto riporta Sky Sports UK, presto all’attenzione del Manchester City arriverà un’offerta del Chelsea per Raheem Sterling, forte indiziato a lasciare la squadra di Guardiola in questa estate. Perché possa succedere, si apprende, servirà una proposta economica da almeno 55 milioni di euro per il cartellino. In caso di chiusura positiva dell'affare, Ziyech potrebbe partire anche verso il Milan con più facilità-