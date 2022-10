Marca - Rottura tra Mbappè e il Psg: il francese vuole andare via

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il rapporto tra Kylian Mbappé e il Paris Saint-Germain è ormai definitivamente logorato, secondo quanto riporta in esclusiva Marca questo pomeriggio direttamente dalla Spagna. Secondo l'indiscrezione già in luglio il francese voleva andare al Real Madrid ma i parigini avrebbero aperto solo per una cessione al Liverpool, poi rifiutata. Mbappè vorrebbe liberarsi già nella prossima sessione di mercato ma il Psg rimane comunque intenzionato a non cedere e non vendere il proprio gioiello al Real, per cui i Reds rimarrebbero per gennaio l'unica opzione praticabile.